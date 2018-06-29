На МКС доставят робота с ИИ

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На МКС доставят робота с искусственным интеллектом 

Naked-Science.ru 58 минут назад
Фото: Александр Герст / NASA
29 июня компания SpaceX отправит на Международную космическую станцию груз для научных экспериментов. Среди прочего оборудования — робот с искусственным интеллектом, полное имя которого Crew Interactive Mobile Companion (Мобильный интерактивный помощник экипажа), или просто Cimon. Это совместный проект европейской компании Airbus и IBM, финансируемый за счет средств Германского центра авиации и космонавтики (DLR).
Робот похож на шар средних размеров и обладает экраном с анимированным лицом. Он оснащен камерами, микрофоном и динамиками, а также вентиляторами для перемещения в условиях микрогравитации и ультразвуковыми сенсорами для определения своего места в пространстве. Он распознает человеческую речь и постоянно учится. По заверениям создателей, он адаптирован к терминам космонавтов и обладает характером логико-сенсорного интроверта.
Ведущим компаньоном робота станет командир МКС — Александр Герст. Вместе они должны будут выполнить три задачи. Первая — поставить эксперимент, призванный объяснить, как формируются кристаллы в микрогравитации. Вторая — собрать кубик Рубика, а третья — видеонаблюдение. Cimon выступит в роли мобильной видеокамеры, записывающей обстановку на станции.
Для защиты частной жизни космонавтов Герст настоял на том, чтобы робот обладал кнопкой, которая временно останавливает передачу данных от ИИ в облако. По тем же причинам из устройства убрали «анализатор тона», который, считывая синтаксис речи, определяет настроение человека.
В следующем году постоянным компаньоном Cimon станет итальянский космонавт Лука Пармитано.
В мае Космическое агентство объявило о создании на МКС самой холодной точки во Вселенной.
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