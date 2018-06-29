В России появится аналог турбин Siemens

Первые образцы российских газовых турбин большой мощности, которые Россия пока вынуждена закупать за рубежом, могут появиться через три-пять лет, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Имея наработки и компетенции "Силовых машин", имея наработки "Ростеха" в лице ОДК ("дочка" "Ростеха" — ред.), думаю, удастся выпустить первые образцы оборудования через три-пять лет", — сказал Мантуров.
В РФ не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин еще и в условиях западных санкций стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens по поставкам турбин в Крым.
На двух электростанциях "Газпром энергохолдинга" и "Интер РАО" в РФ работают семь турбин 110 МВт производства совместного предприятия структуры "Ростеха", "Роснано" и "Интер РАО", но они требуют доработки и промышленный выпуск не ведется.
Турбина, работающая у "Газпром энергохолдинга" на Рязанской ГРЭС, не раз критиковалась. По словам гендиректора холдинга Дениса Федорова, примерно за семь лет она не проработала и пяти-шести месяцев. В апреле источники агентства Рейтер сообщили, что доработанная российская турбина ГТД-110М развалилась на испытаниях. "Ростех" заявил о выходе из строя части механизмов, что не фатально, но сдвигает срок завершения работ по турбине.
В апреле председатель совета директоров и владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов заявил, что компания при поддержке государства готова разработать российскую турбину. "Ростех" сообщал, что может привлечь "Силмаш" в свой проект, если тот готов инвестировать.