Falcon 9 отправит в пятницу к МКС грузовик Dragon

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости . Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в пятницу отправит космический корабль Dragon с 2,7 тонны груза на Международную космическую станцию (МКС), на орбиту также будет доставлен европейский робот-помощник Саймон, сообщили в НАСА.

Старт грузовика запланирован на 12.42 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Корабль должен прибыть на МКС в понедельник, 2 июля.

Как сообщила на брифинге представитель компании SpaceX Джессика Дженсен, для очередного старта используется ракета-носитель с уже летавшей первой ступенью и уже бывавшая на орбите в 2016 году капсула грузовика Dragon. По ее словам, первая ступень была подготовлена к своему второму запуску в рекордно короткий срок — чуть более двух месяцев.

Прогноз погоды для старта, который состоится еще до восхода солнца во Флориде, благоприятный и, как отметил на предстартовом брифинге в четверг руководитель миссии МКС в НАСА Уильям Герстенмайер , команда и техника готовы к запуску. Представитель SpaceX между тем сообщила, что хотя специалисты еще работают над проблемой, выявленной в термооболочке капсулы грузового корабля, компания рассчитывает, что запуск состоится в назначенное время. В случае отмены старта следующая попытка запланирована на воскресенье, 1 июля.

Как сообщили в НАСА, на орбиту, помимо провианта и предметов первой необходимости, будут доставлены материалы для научных экспериментов и первый в своем роде робот-помощник по имени Саймон (CIMON, Crew Interactive Mobile CompanioN). Аппарат, напоминающий увеличенный в размере футбольный мяч, сможет самостоятельно передвигаться по орбитальной станции и общаться с экипажем.

Робот является проектом Европейского космического агентства и Немецкого аеэрокосмического центра (German Aerospace Center (DLR) и был создан компанией Airbus совместно с IBM . Как рассказали создатели, он станет «первой формой искусственного разума на МКС». Создатели рассчитывают, что в будущем Саймон сможет стать полноценным компаньоном астронавтов в полетах в далекий космос, пока же его версия является демонстрационной. Европейского робота программировали для плотного взаимодействия и помощи немецкому астронавту Александру Герсту : именно его лицо, голос и манеру общения создатели закладывали в память Саймона. Между тем, они заверяют, что машина сможет общаться, хотя пока только по-английски, со всеми членами экипажа, с оговоркой, что Герста она будет понимать лучше.

Помимо Саймона на МКС будут доставлены эксперименты для изучения работы организма человека в невесомости, лечения онкологических заболеваний, а также изучения растений.