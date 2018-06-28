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Лучшее за день. 28 июня
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Лучшее за день. 28 июня 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Сколько можно откладывать запуск телескопа James Webb, почему МГУ не возглавил рейтинг российских вузов по версии Forbes, как вышло, что Феназепам разрешают в России, но запрещают в остальном мире и есть ли жизнь на спутнике Сатурна Энцеладе? Рассказывает ночной дайджест Indicator.Ru.
Запуск сменщика Hubble — телескопа James Webb — снова отложили.
Forbes опубликовал свой рейтинг российских вузов. Удивительно, но МГУ не попал на первое место!
Даже в неживой системе размножающихся молекул могут появиться паразиты.
Новое исследование говорит о том, что морские природоохранные зоны создают очень неэффективно. С этим надо что-то делать.
На спутнике Сатурна может существовать жизнь. Об этом говорит анализ воды из гейзеров на его поверхности.
Почему Феназепам запрещен в США, но разрешен в России и причем тут советские ученые, какие побочные эффекты есть у этого препарата и причем тут колеса и велосипед? Читайте в рубрике «Чем нас лечат».
Получена структура главного рецептора тормозного нейромедиатора.
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