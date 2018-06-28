Лучшее за день. 28 июня

Сколько можно откладывать запуск телескопа James Webb, почему МГУ не возглавил рейтинг российских вузов по версии Forbes , как вышло, что Феназепам разрешают в России , но запрещают в остальном мире и есть ли жизнь на спутнике Сатурна Энцеладе? Рассказывает ночной дайджест Indicator.Ru.

Запуск сменщика Hubble — телескопа James Webb — снова отложили.

Forbes опубликовал свой рейтинг российских вузов. Удивительно, но МГУ не попал на первое место!

Даже в неживой системе размножающихся молекул могут появиться паразиты.

Новое исследование говорит о том, что морские природоохранные зоны создают очень неэффективно. С этим надо что-то делать.

На спутнике Сатурна может существовать жизнь. Об этом говорит анализ воды из гейзеров на его поверхности.

Почему Феназепам запрещен в США , но разрешен в России и причем тут советские ученые, какие побочные эффекты есть у этого препарата и причем тут колеса и велосипед? Читайте в рубрике «Чем нас лечат».

Получена структура главного рецептора тормозного нейромедиатора.

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