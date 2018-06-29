Ученые датировали косметику из Древнего Египта

Французские ученые нашли способ определить возраст карбоната свинца и благодаря этому датировать косметические средства, найденные в захоронениях Древнего Египта и Древней Греции . Это соединение использовалось для изготовления косметических белил вплоть до XVIII века.

Раньше радиоуглеродный анализ использовался для определения возраста органических остатков — например, костей или древесины, в которых углерод накапливался путем приема пищи или фотосинтеза. Однако удавалось датировать и неорганические соединения, в которые углерод попадал из атмосферы. Ученые из университета Париж-Сакле разработали технологию, позволяющую с помощью радиоуглеродного анализа называть возраст карбоната свинца, сообщает N+1.

Химики исследовали шесть образцов древних белил из деревянных и алебастровых сосудов, которые хранятся в Лувре. Они были обнаружены в захоронениях 3500-2200 годов до нашей эры. Удалось не только определить возраст белил, но и понять приготовлены ли они из природного материала или созданы искусственно. Если он был значительно старше захоронения или емкости, в которой хранился, значит, его приготовили древние мастера, используя природные материалы.

Nature.com Оказалось, что в состав некоторых косметических средств входил редко встречающийся в природе минерал фосгенит (хлоркарбонат свинца), но его вполне возможно получить искусственно. По мнению ученых, именно так и поступали древние мастера.

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