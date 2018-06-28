Российские ученые научились предсказывать трещины и разломы Земли

Российские ученые создали алгоритм для создания точных моделей месторождений нефти и газа, сообщает пресс-служба МФТИ.

Разбивая трехмерную модель месторождения на множество отдельных «кубиков», геологи могут просчитать, как должны вести себя два типа сейсмических волн при движении через толщу пород.

Это дает возможность понять, скрываются ли внутри изучаемого «кубика» пустоты. Такой подход повышает точность расчетов.

Новый метод моделирования эффективно предсказывает, как будут формироваться разломы и как их можно эксплуатировать.

Это позволит уйти от метода, когда для добычи нефти создается множество трещин в породах.