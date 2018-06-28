Возможны ли путешествия во времени? Ученые идут в отказ, основываясь на новом открытии

Мало кто знает, что ядра атомов бывают различной формы, которая может сильно отличаться от сферической. Они, например, могут быть «приплюснутыми» — как мяч для американского футбола. Ну а самыми необычными можно смело назвать грушевидные ядра.

Их немного: это, так сказать, «клуб для избранных». Такая форма встречается преимущественно у тяжелых ядер. Можно, например, вспомнить изотопы радия Ra-224, Ra-226. Сейчас ученые нашли нечто подобное у изотопа бария — сравнительно легкого атома.

Асимметричность этих ядер может привести к пересмотру существующих концепций и… отказу от идеи путешествий во времени.

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