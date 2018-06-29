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Ученые выяснили, когда у млекопитающих появилась мошонка
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Ученые выяснили, когда у млекопитающих появилась мошонка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Млекопитающие обзавелись мошонкой еще 90 млн лет назад, выяснили исследователи из Института изучения истории природы в Франкфурте-на-Майне в Германии. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLoS One.
У большинства самцов млекопитающих семенники находятся снаружи, но у некоторых, например, слонов, африканских муравьедов и прочих животных, чьи предки сформировались в Африке (афротериев), они расположены внутри тела.
Исследователи изучили геном 71 вида плацентарных млекопитающих, уделив особое внимание генам RXFP2 и INSL3, необходимым для развития связок, участвующих в опускании яичек. Как оказалось, у животных, чьи яички находятся внутри тела, эти гены мутировали до полной потери функциональности.
Иcходя из этих данных, авторы работы установили, что тестикулы находились снаружи тела млекопитающего изначально — по их подсчетам, древний предок современных млекопитающих обзавелся мошонкой еще около 89-90 млн лет назад, а затем, по мере накопления мутаций, у некоторых животных яички оказались внутри тела. Более того, у ряда афротериев эта черта пропадала и возвращалась как минимум четыре раза.
Ученые рассчитывают, что дальнейшее изучение афротериев позволит найти ответ на вопрос, какие преимущества дает расположение яичек вне тела, помимо уже известных — охлаждение, отсутствие давления и возможность продемонстрировать их потенциальной партнерше.
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