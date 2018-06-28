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Робот будет помогать ученым Сколтеха в проведении геномных исследований
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Робот будет помогать ученым Сколтеха в проведении геномных исследований 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Робототехнический комплекс для дозирования нанообъемов жидкостей, призванный избавить ученых от рутинной работы, будет использоваться для проведения геномных исследований в Центре по системной биомедицине и биотехнологии Сколковского института науки и технологий (Сколтеха). Об этом в четверг сообщает пресс-служба вуза.
"В Центре по системной биомедицине и биотехнологии Сколковского института науки и технологий внедрили автоматизированную систему (робототехнический комплекс) для дозирования нанообъемов жидкостей Mosquito компании TTP Labtech. Робот будет использоваться для геномных исследований, позволит ученым работать со сверхмалыми образцами ДНК и РНК и экономить дорогостоящие реактивы и время", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это первый робот Mosquito в России, во всем мире всего установлено более 800 таких систем. И около 100 из них используют для подготовки геномных исследований в ведущих научно-исследовательских центрах и университетах.
Расшифровка генома сегодня стала одним из ключевых и рутинных методов в биомедицинских исследованиях. Однако подготовка материалов для проведения таких исследований остается кропотливой, затратной и длительной процедурой. Кроме того, ученым приходится иметь дело с очень малыми объемами жидкостей и образцов. Робот Mosquito как раз будет выполнять одну из наиболее трудоемких операций в рутинной подготовке проб — распределять по заданному алгоритму образец и реактивы по лункам. В вузе отмечают, что планшет из 96 лунок робот заполняет за считанные минуты.
"Также планируется использовать Mosquito для создания геномных библиотек, которые могут использоваться для решения большого спектра задач генетики, биотехнологии и медицины, в том числе для диагностики наследственных болезней. Создание таких библиотек генов требует большого массива исследований. Еще одна задача, которую будет решать прибор — подготовка экспериментов по анализу генома единичной клетки", — говорится в сообщении.
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