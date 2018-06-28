Ученые обнаружили триллионы тонн жирных веществ в межзвездном пространстве

Межзвездное пространство на первый взгляд выглядит как абсолютно пустая область. Однако на самом деле оно представляет собой огромную территорию, содержащую следы электромагнитного излучения и облака материи. Новое исследование, проведенное специалистами из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) и исследователей из Университета Эге, проливает свет на то, из чего же состоит «звездная пыль».

Команда австралийских и турецких ученых обнаружила, что, помимо прочего, межзвездная материя также существует в форме алифатических углеводородов. Это жирные и весьма токсичные соединения, которые будут оседать на борту любого космического корабля, который пролетит сквозь облако космического мусора. Профессор Тим Шмидт, один из соавторов исследования, отмечает, что звездная пыль может налипнуть на корабль подобно липкой оболочке. «Часть ее — это углеводороды, а часть — обычные силикаты, из которых состоит, к примеру, земной песок. И все это разносится по галактике благодаря солнечному ветру», поясняет он.

Шмидт и его коллеги с помощью спектроскопии пытаются установить, как эти вещества реагируют на различные типы светового излучения. Эти данные могут быть использованы для того, чтобы в точности подсчитать, сколько алифатических углеводородов и их производных сейчас находится в межзвездном пространстве. Такое обилие обусловлено тем, что углерод и водород — одни из основных «строительных блоков» Вселенной.