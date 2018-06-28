Индийское космическое агентство задумало порыв в ядерной энергетике

Новую эру в безотходном производстве электроэнергии Индия рассчитывает открыть, используя ресурсы Луны, пишет Infox.ru.

Индийская организация космических исследований (ИОКИ) запустит проект Chandrayaan II, в рамках которого ну спутник Земли будет отправлен космический аппарат для исследования грунта. Предполагается, что в южном полушарии Луны могут быть огромные залежи гелия-3.

Председатель ИОКИ K. Sivan заявил: «Страны, способные доставлять ценное сырье с Луны на Землю будут диктовать процессы в энергетике. Мы не хотим быть частью этих процессов, мы хотим ими управлять. У Индии для этого есть все возможности».

Миссия на Луну стартует в октябре 2018 года. Шесть колесных спутников, работающих на солнечной энергии, будут собирать пробы грунта на Луне в течение 14 дней и охватят радиус в 400 метров.

Гелий-3 образуется на Солнце и разносится солнечным ветром. Магнитное поле Земли большую часть этого ветра отклоняет. Зато грунт на Луне становиться неким фильтром, который собирает гелий-3 в огромных количествах.