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В Китае смартфоном можно проверить качество продуктов
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В Китае смартфоном можно проверить качество продуктов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Китайские ученые разработали мобильную программу для смартфона, при помощи которой можно определить свежесть продуктов, сообщает телеканал ORF.
В ней используется специальный модифицированный чип, который выглядит как небольшой лист бумаги. Его можно положить на исследуемое мясо или даже рядом.
Сенсоры газа, нанесенные тонким слоем на чип, улавливают биогенные амины, отвечающие за физические изменения материи. Они посылают принимаемый современным смартфоном сигнал, что пища уже подверглась порче. Пока разработаны чипы для определения качества курицы, мяса говядины и рыбы. Причем, газоанализаторы намного чувствительнее, чем обоняние человека.
С помощью смартфона можно также проверить качество содержащей протеин еды, например, сыра и яиц. Китайские ученые продолжают работать над универсальным чипом, который может одновременно анализировать продукты, имеющие разные пороги биогенных аминов.
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