Эксперт: Есть сомнения в правильной оценке учеными Норвегии полученных данных

В северной части Баренцева моря наблюдаются резкие климатические изменения, сообщают норвежские ученые. Они считают, что таяние арктических льдов губительно скажется на экосистеме моря и приведет к экологической катастрофе.

«ВМ» попросила доктора наук, ведущего сотрудника кафедры гляциологии Географического факультета МГУ Неллу Шполянскую прокомментировать выводы норвежских ученых.

— Глобальное потепление, я считаю, не слишком зависит от антропогенного фактора: человеческая деятельность не производит столько энергии, — считает профессор Шполянская. — Солнце дает ее на четыре-пять порядков больше, чем вся промышленность планеты. Колебания климата свойственны всем миллиардам лет развития Земли. И современные колебания ничем не отличаются от тех, что были 250 миллионов лет назад. Сейчас — по графикам колебания температур — идет некоторое небольшое потепление в общем цикле большого похолодания.

По ее мнению, сейчас идет так называемый «вековой солнечный цикл», причем, он только начался. Идет подъем температурных значений. И это накладывается на более крупный цикл похолодания, который длится обычно 250-300 лет. Картина представляет собой наложения нескольких процессов, включающих циклы, «горбы», потеплений и похолоданий.

— Общее направление движения континентов привело к тому, что суша заняла полярные области и климат стал холодным, — поясняет Шполянская. — Потепление в Баренцевом море — локальное и временное. Причем, ученые неправильно оценили полученные данные. Они пишут о недостатке пресной воды, но при этом указывают на таяние ледников. То есть, не совсем правильно интерпретируют данные. Климатические процессы изучены не до конца, но в общем похолодании климата на Земле сомневаться не приходится. Колебания температур будут продолжаться, но они будут идти по нисходящей кривой, все меньше и меньше.