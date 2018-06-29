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Ученый: климатическая катастрофа не грозит Арктике в ближайшую тысячу лет
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Ученый: климатическая катастрофа не грозит Арктике в ближайшую тысячу лет 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Климатическая катастрофа не грозит Арктике как минимум в ближайшую тысячу лет, так как потепление циклично и происходит в пределах средних значений, сообщил РИА Новости заместитель начальника Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Козелов.
Как объявили ранее норвежские ученые, в северной части Баренцева моря наблюдаются заметные климатические изменения. Выводы исследователей опубликованы в научном издании Natural Climate Change. По словам специалистов, арктический климат в регионе вскоре может поменяться на более теплый, присущий атлантической климатической системе. Ряд СМИ написали о грозящей России климатической катастрофе.
"Абсолютно ничего не угрожает Арктике, России, так как климатические изменения происходят в пределах средних значений. Особенного потепления не происходит. Если речь идет о глобальном потеплении, то это подразумевает длительный период времени — тысячу лет. То, что происходит сейчас — флуктуации в коротком промежутке времени", — сказал специалист.
По его словам, информация о климатической катастрофе — надуманная.
"Никакой опасности происходящие процессы не представляют", — сказал собеседник.
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