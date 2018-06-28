Роскосмос: запуск миссии «Луна-Глоб» планируется на 2020-2021 годы

МОСКВА , 28 июня. / ТАСС /. Роскосмос рассчитывает, что посадочная станция «Луна-Глоб» будет запущена к естественному спутнику Земли в 2020-2021 годы. Об этом рассказал заместитель главы госкорпорации Михаил Хайлов на научно-практической конференции по развитию Роскосмоса.

"Технически в 2020 году станция ["Луна-Глоб"] будет готова. Планируемый запуск — 2020-2021 годы", — сказал Хайлов.

При этом он отметил, что на 2022 год запланирован запуск орбитального аппарата «Луна-Ресурс-1», а посадочного — на 2023 год.

"Луна-Глоб" станет первой миссией в рамках российской лунной программы. Цель проекта — запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен в кратере Богуславского.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на естественный спутник Земли планируется отправить российскую научную посадочную станцию «Луна-25» ("Луна-Глоб"), в 2021 году — орбитальный аппарат «Луна-26» ("Луна-Ресурс"), а в 2022 году — посадочную станцию «Луна-27». Предполагается, что аппарат «Луна-26» будет примерно год работать на круговой полярной орбите высотой 200 км. Он будет собирать информацию с посадочной станции, также с его помощью будут проводить научные исследования комплексом аппаратуры для дистанционного исследования Луны.