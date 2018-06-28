«Гонец-М1» обеспечит связью систему «Сфера», сообщил источник

МОСКВА , 28 июн — РИА Новости . Новое поколение спутников «Гонец-М1» станет основой системы связи «Сфера» (ранее называлась «Эфир»), а ее оператором — одноименная компания, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Предлагается организовать систему на базе следующего поколения спутников системы «Гонец», — сказал собеседник агентства.

При этом оператором системы планируется сделать компанию «Гонец» — головного оператора Роскосмоса в области спутниковых систем связи.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии представил проект системы «Сфера», объединяющей спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Всего он будет насчитывать 600 космических аппаратов. Глава государства отметил, что запуск более 600 спутников в ближайшие несколько лет позволит улучшить качество связи так, что оно сможет заменить кабельную связь, но будет доступнее и дешевле, это может привести к абсолютной революции в данной сфере.

"Гонец-М1" — космические аппараты нового поколения, предназначенные для обеспечения помехозащищенной спутниковой связи с возможностью выхода в сети общего пользования и интернет в режиме, максимально близком к реальному времени.