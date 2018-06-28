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«Гонец-М1» обеспечит связью систему «Сфера», сообщил источник
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Названа дата встречи Путина и Трампа
Названа дата встречи Путина и Трампа

«Гонец-М1» обеспечит связью систему «Сфера», сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Новое поколение спутников «Гонец-М1» станет основой системы связи «Сфера» (ранее называлась «Эфир»), а ее оператором — одноименная компания, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Предлагается организовать систему на базе следующего поколения спутников системы «Гонец», — сказал собеседник агентства.
При этом оператором системы планируется сделать компанию «Гонец» — головного оператора Роскосмоса в области спутниковых систем связи.
Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии представил проект системы «Сфера», объединяющей спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Всего он будет насчитывать 600 космических аппаратов. Глава государства отметил, что запуск более 600 спутников в ближайшие несколько лет позволит улучшить качество связи так, что оно сможет заменить кабельную связь, но будет доступнее и дешевле, это может привести к абсолютной революции в данной сфере.
"Гонец-М1" — космические аппараты нового поколения, предназначенные для обеспечения помехозащищенной спутниковой связи с возможностью выхода в сети общего пользования и интернет в режиме, максимально близком к реальному времени.
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