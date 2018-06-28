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Астрономы посчитали количество космической нефти на Млечном пути
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Астрономы посчитали количество космической нефти на Млечном пути 

360tv.ru 55 минут назад
Турецкие и австралийские ученые выяснили количество «обычных» углеводородов в пределах Млечного пути. Их масса оказалась равна пяти миллионам Солнц или 10 миллиардов триллионов триллионов тонн. Исследование опубликовано в научном журнале MNRAS.
«Объединив результаты наших экспериментов и наблюдений, мы смогли измерить массу всех алифатических углеводородов в межзвездной среде. Эти вещества, похожие на ощупь на жир, но гораздо менее съедобные, присутствуют в межзвездной среде в необычно больших количествах», — рассказал Тим Шмидт из австралийского университета Нового Южного Уэльса.
Многие годы ученые считали, что органические соединения встречаются во Вселенной крайне редко. Первые серьезные наблюдения показали, что все месторождения звезд содержат огромное количество простейших и сложных углеводородов. При помощи инфракрасных и микроволновых телескопов ученые узнали, что их следы можно найти даже в свечении далеких галактик.
Чтобы ответить на вопрос, как возникли эти соединения и почему они не распадаются, Шмидт с коллегами собрали специальную лабораторную установку, в которой создавались условия, повторяющие свойства межзвездной среды. Ученые наблюдали за изменениями и появлением новых молекул в условиях дальнего космоса.
Как оказалось, Млечный путь весьма богат на «газ и нефть» — в среднем на миллион молекул водорода приходится около 200-300 углеводородных цепочек. Соответственно, в Галактике таких соединений примерно 10 в 40 степени граммов углеводородных материалов.
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что освоение космоса можно назвать одной из религий россиян.
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