Учёные из Санкт-Петербурга напечатают керамические коронки на 3D-принтере

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета приступили к разработке инновационного типа жидкой керамики. Материал позволит делать трёхмерную печать зубных коронок, сообщает «Русская планета».

Открытие учёных позволит стоматологам устанавливать пациентам не только классические, изготовленные из керамики коронки (стоимость которых начинается от двадцати тысяч рублей), но и инновационные, напечатанные на стереолитографическом 3D-принтере.

Благодаря этому способу стоимость процедуры протезирования можно будет снизить в три раза. При этом качество реставрации зубов при применении новых технологий не пострадает. В качестве основы для материала эксперты взяли фотополимерную смолу, которую необходимо облучить лазером. После этого вещество помещают в печь при высокой температуре, благодаря чему учёные смогли получить твёрдый материал из керамики. Отмечается, что преимуществом процедуры является не только её низкая стоимость, но и оперативность — коронку можно будет напечатать буквально за 40 минут.