Космическую обсерваторию «Спектр-УФ» запустят с Восточного в 2024 году

"Наша обсерватория «Спектр-УФ» также в 2024 году с помощью ракеты-носителя «Ангара» отправится в далекий и очень плодотворный путь с космодрома Восточный", — сказал он.

В основные задачи астрофизической обсерватории «Спектр-УФ» входит изучение эволюции Вселенной, а также изучение атмосферных экзопланет. Аппарат предназначен для получения изображений и спектроскопии в недоступном для наблюдений с наземными инструментами ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра.