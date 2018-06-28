Космическую обсерваторию «Спектр-УФ» запустят с Восточного в 2024 году 

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Всемирная космическая обсерватория «Спектр-УФ» будет запущена в 2024 году с космодрома Восточный на ракете «Ангара», заявил в четверг на конференции в Москве заместитель генерального директора "Роскосмоса" по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.
"Наша обсерватория «Спектр-УФ» также в 2024 году с помощью ракеты-носителя «Ангара» отправится в далекий и очень плодотворный путь с космодрома Восточный", — сказал он.
В основные задачи астрофизической обсерватории «Спектр-УФ» входит изучение эволюции Вселенной, а также изучение атмосферных экзопланет. Аппарат предназначен для получения изображений и спектроскопии в недоступном для наблюдений с наземными инструментами ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра.