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Минский планетарий приглашает на День астероида
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Минский планетарий приглашает на День астероида 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Глядя на звездное небо, вы задаетесь вопросом: астероид наш союзник во вселенной или потенциальный соперник? Вам не безразлично, стоит ли их «бомбить», чтобы предотвратить падение космических «лунатиков» на Землю, а главное — легально ли добывать ресурсы на каменных путешественниках? БЕЛТА полагает, что Всемирный день астероида 30 июня учрежден именно для таких увлеченных натур.
В белорусской столице окно в мир неразгаданных тайн вселенной в предстоящую субботу приоткроет для пытливых звездочетов национальный планетарий.
На самые заковыристые вопросы постараются найти ответы не только астрономы и астрофизики, но и юристы международного права, правда, пока не космического. Например, участников встречи пригласят на лекцию: «Астероиды: опасность или ресурс. Юридический подход». Эксперты расскажут о правовом регулировании защиты Земли от угрозы астероидов, использовании ресурсов на них и пояснят: легально ли их добывать.
А вечером романтиков вселенной ждет полнокупольный фильм «Розетта» о первой в истории человечества миссии по исследованию ядра кометы космическим зондом. Удивительное и трудное путешествие на 500 млн километров аппарата «Розетта» длилось десять лет. «Это очень редкий в афише фильм», — отметили в планетарии, добавив, что в этот день в Обсерваторию планетария вход свободный.
Астрономы, как известно, значимость астероидов связывают с их величиной. Поэтому наибольший интерес в непрофессиональной среде вызывают десять самых больших и опасных астероидов во вселенной. Классифицируется их величина по диаметру объекта. Хотя в некоторых случаях из-за сложности формы определить его точный размер не удается столетиями.
Самый большой астероид — Церера, известный ученым с 1801 года, в диаметре он почти 950 километров. Астероид такой крупный, что с 2006 года астрономы даже стали считать Цереру маленькой планетой. А вот диаметр Давида астрофизики не могут определить до сих пор. Так что загадок и мифов вокруг кольца астероидов хватит на ещемногие поколения исследователей.
День астероида в мире будет отмечаться уже во второй раз. В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 30 июня Днем астероида (Asteroid Day), и теперь он ежегодно отмечается на международном уровне в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью (метеорит упал ровно 110 лет назад).
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