В РАН опровергли выводы об угрозе климатической катастрофы в России

Как пояснил ученый, «это региональные изменения климата, которые важны для региональных экосистем, но для климата на всей территории России никаких катастрофических последствий это не вызовет». Семенов отметил, что перемены климата Баренцева моря оказывают определенное влияние на погоду. В частности, его словам, в последние десять лет в столичном регионе все чаще наблюдаются аномально холодные зимы, хотя экстремальными температуры не становятся. Ученые назвал подобные изменения погоды «существенными, но не катастрофическими».

"В опубликованной статье нет ни слова не сказано ни о катастрофе, ни о России", − приводит слова Семенова Агентство «Москва» . Он также не исключил, что нынешнее потепление в регионе Баренцева моря может быть временным явлением. «Возможно, в ближайшее время будет отрицательная фаза, меньше теплой воды будет поступать и все вернется на круги своя и на прежнем уровне», − подчеркнул климатолог.

Ранее норвежские ученые из Института морских исследований предсказали климатическую катастрофу из-за того, что Баренцево море стремительно утрачивает признаки арктического моря, что приведет к глобальным изменениям в экосистеме.

Выводы о климате в Баренцевом море также прокомментировали в WWF России. Там пояснили, что повышение температуры спровоцирует сильные штормы на побережье Арктики, но говорить о климатической катастрофе оснований нет. В WWF России также отметили, что климатические изменения в Баренцевом море будут происходить постепенно в течение всего XXI века.