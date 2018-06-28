«Роскосмос» создаст свой фонд перспективных исследований

""Роскосмос" создаст управление перспективных исследований для обеспечения научно-исследовательского прогресса военного, экономического и научного космоса. Во взаимодействии с ФПИ это управление будет отвечать за создание … научно-исследовательского прорыва", — сказал он на научно-практической конференции «Основные задачи и перспективы развития госкорпорации „Роскосмос“» в Москве.