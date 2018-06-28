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«Роскосмос» создаст свой фонд перспективных исследований
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«Роскосмос» создаст свой фонд перспективных исследований 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Роскосмос" создаст свой аналог Фонда перспективных исследований (ФПИ) для прорыва в области создания новой ракетно-космической техники, заявил в четверг глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
""Роскосмос" создаст управление перспективных исследований для обеспечения научно-исследовательского прогресса военного, экономического и научного космоса. Во взаимодействии с ФПИ это управление будет отвечать за создание … научно-исследовательского прорыва", — сказал он на научно-практической конференции «Основные задачи и перспективы развития госкорпорации „Роскосмос“» в Москве.
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