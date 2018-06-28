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В космосе нашли звезду, которая в любой момент может взорваться
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В космосе нашли звезду, которая в любой момент может взорваться 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Телескоп «Хаббл» обнаружил звезду, которая вот-вот превратится в ярчайшую сверхновую. Ученые НАСА ожидают взрыв такой невероятной силы, что его можно будет увидеть с Земли невооруженным глазом.
Объект SBW1 представляет собой туманность, в центре которой находится звезда, массой в 20 наших Солнц. К счастью, эта бомба замедленного действия расположена довольно далеко от нас, в 20 тысячах световых лет. Иначе ее взрыв стал бы последним событием для человечества.
Ученые считают, что SBW1 практически идентична другой сверхновой, SN 1987A. Ее открыли в 1987 году и она тоже была видна невооруженным взглядом.
Честно говоря, полученные телескопом «Хаббл» снимки немного пугают. На данный момент готовая к взрыву звезда больше напоминает чей-то глаз, с мрачной злобой рассматривающий окружающий космос.
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