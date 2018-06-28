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Неизвестный объект движется в унисон с Землей на ее орбите
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Неизвестный объект движется в унисон с Землей на ее орбите 

Свободная пресса 1 час назад
На орбите Земли обнаружен объект, который движется синхронно с планетой. Неизвестное космическое тело было зафиксировано с помощью современных технологий наблюдения за метеорами. Причем обычно программа с легкостью распознает метеорные потоки и космические объекты, однако в этом случае определить природу тела она так и не смогла. Эксперты признают, что происхождение объекта пока остается для них загадкой.
Предварительный анализ показал, что размер исследуемого объекта может достигать километра в длину. Уфологи, пораженные габаритами, уверены, что речь идет о внеземном НЛО. Частично эту версию подтверждает и абсолютная синхронность движения космического тела с нашей планетой. Благодаря одинаковой скорости, аномалия кажется неподвижной, если наблюдать ее с Земли, сообщает Vladtime.ru.
По другой версии, странный НЛО может быть результатом деятельности военных спецслужб.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что сотрудники МКС рассказали об увиденном сверхскоростном НЛО. Странный летающий объект попал в объектив камер космонавтов, когда они вели съемку земной орбиты. Определить природу НЛО, который пронесся мимо МКС на огромной скорости, сотрудники станции так и не смогли. А вот уфологи при изучении записи пришли к однозначному выводу: на кадрах запечатлен уникальный НЛО инопланетян.
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