Земля находится под постоянным обстрелом астероидов

День астероида отмечается 30 июня во всём мире. Он приурочен ко дню падения Тунгусского метеорита на территорию Сибири. Это событие случилось 110 лет и до сих пор остаётся одним из самых загадочных на планете.

Астероиды вокруг Земли буквально роятся, рассказал News.ru генеральный директор НП «Центр планетарной защиты», почётный член Российской Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, академик Международной Академии прогнозирования Анатолий Зайцев . Только в 2016 году мимо нашей планеты их пролетело около 150.

«Наша планета находится под постоянным обстрелом. Среди этих астероидов пролетают объекты вполне приличного размера. В 2015 году пролетел астероид размером 600 метров и, если бы он врезался в Землю, то энергия удара соответствовала бы взрыву в 50 тыс. мегатонн», — рассказал он. Диаметр воронки, по расчётам учёных, составил бы 10 км, а её глубина — 3 км. При этом зона разрушения могла бы достичь 800 км. Впрочем, современные системы обнаружения позволяют внимательно следить за такими объектами.

Подобная катастрофа может произойти в любой момент, но, как уверяют учёные, защититься от непрошенных гостей можно. «Для этого нужно создать международную систему планетарной защиты. Она должна включать в себя два эшелона: оперативного (который будет защищать от объектов размером от десятков до сотен метров) и долгосрочного реагирования», — рассказал Зайцев.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Bill Ingalls

Более крупные объекты требуют раннего обнаружения, вплоть до нескольких лет, и перехватывать их, по словам учёного, надо на дальних подступах с помощью ракет-носителей и других систем. Анатолий Зайцев выразил сожаление, что человечество уже начало терять некоторые уникальные технологии, которые могли бы быть использованы для системы планетарной защиты. В их числе — сверхмощные ракетоносители, как например, «Энергия», ракета-носитель «Зенит»

«Если будет принято решение о ядерном разоружении, то, по сути, человечество может подписать себе смертный приговор. Поскольку не будет средств защиты от этой внешней угрозы», — уверен генеральный директор НП «Центр планетарной защиты».

Правда, его беспокойство вызывает и то, что под прикрытием создания системы планетарной защиты могут создаваться новые виды оружия. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, по его мнению, надо разработать международный договор.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Chris Meaney

Есть и финансовая проблема. По оценкам учёных, подобная система может стоить от 15 до 20 миллиардов долларов, а для её создания понадобиться 5-7 лет.

В свою очередь, заместитель научного руководителя Российского Федерального Ядерного Центра — ВНИИ технической физики им. Е. И. Забабахина, доктор физико-математических наук, профессор Вадим Симоненко отметил, что избежать фатального столкновения небесного тела с Землёй может помочь мягкая корректировка его траектории и даже его «мягкая посадка». Но возможны и более жёсткие меры, когда объект разрушается на более мелкие части, не представляющие опасности.

«Надо быть готовым (к столкновению. — News.ru), и совсем не обязательно использовать ядерное оружие. Более того, природа сама разрушает объекты при входе в атмосферу… Чтобы обезопасить своё будущее, человечество должно проявить разум и волю, найти силы и ресурсы для адекватного взаимодействия с космосом», — считает учёный.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Petar Petrov/

Чтобы бороться с астероидной опасностью, нужно понимать, что это такое, считает главный научный сотрудник Института Динамики геосфер РАН , доктор физико-математических наук Валерий Шувалов . «Для этого астрономы должны сказать, как часто космические тела падают на Землю, а физики и геофизики должны объяснить, что при этом происходит», — отметил Шувалов. Второй задачей как раз и занимается Институт Динамики геосфер.

По словам учёного, последние три года они работают над разработкой сложной физической и компьютерной модели взаимодействия Земли с телами разного размера. «На основе этих моделей и проведённых по ним расчётам мы планируем создать простую методику, которая позволит быстро предсказать, что произойдёт при падении тела с заданными параметрами. Такой простой калькулятор будет выложен в Интернете, будет доступен как для специалистов, так и для всех интересующихся», — рассказал Шувалов.

Из обнаруженных на сегодня вокруг Земли астероидов ни один, успокоили исследователи, пока нам не угрожает. Однако информации на сегодняшний день слишком мало, да и наблюдают учёные лишь за небольшой частью этих космических тел. Так что варианты развития событий могут быть самыми разными.