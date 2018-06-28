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Семь оттенков апокалипсиса: ученые рассказали об астероиде-убийце Земли
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Семь оттенков апокалипсиса: ученые рассказали об астероиде-убийце Земли 

Пятый канал 35 минут назад
Фото: Пятый канал
Как сообщает The Sun со ссылкой на ученых, астероид, который взорвался в воздухе, намного опаснее того, что столкнулся с сушей или упал в океан.
Смертоносный ветер. Речь идет о воздушном потоке, который при взрыве астероида или его столкновении с Землей может не только смести на своем пути животных и людей, но и здания.
Ударная волна. Примечательно, что для вызова ударной волны, способной нанести вред человеческим органам, астероид не должен быть большим. В пример приводится небесное тело, взорвавшееся над Челябинском.
Тепловая радиация. Она образуется сразу после удара по Земле в виде огненного шара. Те, кто в этот момент будут находиться вне убежища, обречены.
Кратеры. Они наоборот опасны для тех, кто оказался в убежищах.
Облака из камней. После того, как астероид столкнется с поверхностью Земли, в небо поднимется огромное количество мусора, земли и камней, которые начнут «бомбить» планету, раскалившись в атмосфере.
Цунами. Считается наиболее «безопасным» вариантом вместе с кратерами, поскольку распространяется медленно и затрагивает лишь несколько километров суши.
Землетрясение. Именно оно начнется после удара из космоса. И, возможно, даже не одно.
Хуже всего, по словам ученых, если при падении астероида «сработают» все семь факторов. Тогда всему живому на Земле неминуемо придет конец.
Ранее Пятый канал рассказывал, что взрыв двухметрового астероида над Африкой зафиксировали на видео. Как заявили астрономы, заметить астероид и предсказать его дальнейшую судьбу — редкая удача.
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