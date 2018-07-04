Ещё
Академик РАН: борьба с опасными для Земли астероидами должна стать общемировой задачей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Академик РАН: борьба с опасными для Земли астероидами должна стать общемировой задачей 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Борьба с потенциально угрожающими Земле астероидами и метеоритами должна стать общемировой задачей, заявил ТАСС почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра — ВНИИЭФ (входит в Росатом), академик Российской академии наук Радий Илькаев.
"Борьба с астероидами должна стать общемировой задачей. К ее решению должны привлекаться, в первую очередь, страны с очень высоким научно-техническим потенциалом. Даже чтобы заметить астероид, нужен высочайший уровень техники. Более того, требуется рассчитать траекторию его движения, определить, представляет ли он опасность для Земли. Если да, то найти пути, чтобы противодействовать этому", — сказал он.
"Для того чтобы воздействовать на астероид, в стране должна быть мощная взрывная энергетика. Это термоядерное оружие, а его могут использовать только великие ядерные державы", — отметил академик.
Наука и политические механизмы
По словам Илькаева, создание защиты от смертельно опасных для человечества метеоритов интересно ВНИИЭФ, поскольку российский ядерный центр — один из мировых лидеров по целому ряду научных направлений.
"Например, в области физики высоких плотностей энергии, разработке математических программ. У нас есть мощная экспериментальная база, связанная с газодинамическими, лазерными, электрофизическими исследованиями. Все это является существенной частью физики высоких плотностей энергии, которая хорошо сочетается с основными научными задачами, решаемыми РФЯЦ-ВНИИЭФ. Практически на каждом заседании РАН по итогам года в отчетных докладах наши работы в этой области упоминаются как достижения мирового уровня", — пояснил академик РАН.
В тоже время Илькаев отметил, что для обсуждения в рамках международного сотрудничества вариантов воздействия на космические объекты, странам «придется обмениваться чувствительной информацией».
"Для этого нужен очень высокий уровень доверия, а его сейчас нет. К сожалению, отсутствие понимания друг друга может длиться десятилетиями. Тем не менее, решением вопроса нужно заниматься. О проблеме много думают ученые и в нашей стране, и в США, проводятся встречи (иногда в рамках ООН). Но реальной программы мирового уровня, в которой бы участвовали все страны, нет", — сказал ученый.
Программа Росатома
По словам Илькаева, созданию эффективной противометеоритной защиты способствуют современные информационные технологии, в том числе программы компьютерного моделирования с высоким уровнем достоверности.
"Что касается нашего института, то мы заинтересованы в работах в этом направлении. Это уже не область военных разработок, а «работа ради всей Земли». Сейчас Росатом разрабатывает долгосрочную научную программу, и мы будем добиваться включения в нее раздела, связанного с астрономической физикой. Считаю, что разработка и применение технологий в борьбе с космическими объектами, которые угрожают Земле, — это долг ученого и патриота!" — сказал академик.
Ранее заместитель директора Института лазерно-физических исследований ВНИИЭФ Владимир Рогачев рассказал ТАСС, что Росатом разрабатывает технологии защиты от потенциально опасных для нашей планеты астероидов и метеоритов, подобных Тунгусскому.
ТАСС: последние новости
СМИ: Китай создает новые типы ракет-носителей "Чанчжэн" Россия начала работы по созданию модуля для высадки космонавтов на Луне Британские ученые изучат изменения климата за последние 200 лет по сибирским болотам
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет49
Над Украиной нависла национальная катастрофа73
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха171
Американское оружие захватили военные3
Друзь поспорил с главой Минтруда8
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:56
Ростуризм успокоил россиян
Общество Путешествия
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
08:48
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха
Политика Экономика
02:06
Американское оружие захватили военные
Оружие Армия
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
10:23
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет
Шоу-бизнес Другое
03:11
Мамаши устроили неприличную разборку на площадке
Общество Происшествия
01:00
Машков переименовал театр Табакова
Общество Новости Москвы
01:06
В Москву придет потепление
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение