85% астероидов в поясе, «снабжающем» Землю метеоритами — осколки пяти древних планет

Не менее 85% тел внутреннего пояса астероидов образовались при разрушении всего пяти больших тел. Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy группой во главе со Стэнли Дермоттом (Stanley Dermott) из Университета Флориды.

Напомним, что между Марсом и Юпитером расположен главный пояс астероидов. Это основное «место жительства» небесных тел этого типа в Солнечной системе. Пояс распадается на три зоны: внутреннюю, среднюю и внешнюю. В первых двух количество астероидов примерно одинаковое, третья несколько уступает им по «численности населения».

Внутренний пояс — основной источник падающих на Землю метеоритов. Он состоит из тел с большой полуосью орбиты (для круговых траекторий это радиус), равной от 2,1 до 2,5 дистанций от Земли до Солнца. В нём около 200 тысяч астероидов и огромное количество более мелких камней (метеороидов).

Поскольку именно из этой зоны к человечеству чаще всего заглядывают «каменные гости», неудивительно желание учёных понимать, как она устроена и какими свойствами обладают её, так сказать, обитатели.

"Эти большие тела со свистом проносятся мимо Земли, поэтому, конечно, мы очень обеспокоены тем, сколько их там из каких типов вещества они состоят, — объясняет Дермотт в пресс-релизе исследования. — Если когда-либо один из них приблизится к Земле, и мы захотим его отбросить, нам нужно будет знать, какова его природа".

Некоторые астероиды объединены в семейства. У таких «родственников» похожи ключевые элементы траектории, такие как большая полуось, эксцентриситет и наклонение орбиты. Вероятность, что такое совпадение является случайным, пренебрежимо мала. Поэтому астероиды каждого семейства считаются осколками более крупного тела. Разрушившись в результате катастрофических столкновений, такой объект превращается в рой обломков, движущихся по похожим траекториям, так сказать, в ногу. Родственность этих тел также подтверждается сходством их химического состава.

Однако во внутреннем поясе хватает и «беспризорных» астероидов, которые движутся по собственным уникальным орбитам. Откуда взялись такие нонконформисты? Возможно, это заблудшие сыновья уже описанных астрономами семейств, «отбившиеся от стаи» в результате столкновений или гравитационного воздействия других тел? Или же это отпрыски других, безвестных «кланов», следы которых затерялись в сложном космическом бильярде? Наконец, быть может, они и вовсе не являются осколками крупных тел и образовались из независимо возникших комков протопланетной пыли?

Чтобы выяснить это, авторы провели масштабную ревизию «внесемейных» астероидов внутреннего пояса. Выяснилось, что размером астероида положительно коррелирует с эксцентриситетом его орбиты и отрицательно — с её наклонением. Согласно законам небесной механики, это указывает, что большинство этих тел — всё-таки обломки чего-то более крупного.

Подробно проанализировав траектории «бесхозных» астероидов, астрономы пришли к выводу, что не менее 85% из них в незапамятные времена сбежали из какого-то из пяти известных семейств: Флоры, Весты, Нисы, Пуланы и Эулалии. Остальные 15%, скорее всего, являются осколками других тел, хотя какая-то часть из них может также принадлежать к перечисленным «фамильным древам».

Этот метод анализа может быть применён не только к телам внутреннего пояса, но и к другим астероидам Солнечной системы.

"Я не удивлюсь, если мы в конечном счете установим происхождение всех астероидов в основном поясе астероидов, а не только во внутреннем поясе, от небольшого числа известных более крупных тел", — заявляет Дермотт.

Напомним, что Вести. Наука (nauka.vesti.ru) ранее писали об алмазах в осколках погибшей планеты и о веществе неродившихся миров, влившемся в ядро Земли.