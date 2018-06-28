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На ГЛОНАСС строят большие планы
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Источник рассказал о подготовке концепции развития системы ГЛОНАСС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Концепцию развития системы ГЛОНАСС до 2030 года подготовят до конца 2018 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В настоящее время развитие системы ГЛОНАСС прописано до 2021 года в рамках федеральной целевой программы на 2011-2020 годы. В ее рамках на систему предусмотрено выделение 293 миллиардов рублей.
"Первоначально концепцию федеральной целевой программы ГЛОНАСС на 2021-2030 годы планировалось представить в июне, но сейчас становится понятно, что на завершение работ требуется дополнительное время. До конца года такая концепция будет подготовлена", — рассказал собеседник.
По его словам, в рамках развития орбитальной группировки ГЛОНАСС поручено рассмотреть несколько вариантов улучшения спутниковой системы. Среди них возможность добавления к действующим 24 спутникам, распределенным по трем наклонениям, дополнительного четвертого "кольца" из шести спутников. Среди вариантов также общее увеличение группировки системы с общим перестроением ее "жёсткой" структуры, когда у каждого аппарата имеется точно обозначенное место нахождения по отношению к другим спутникам, создание высокоэллиптического сегмента для повышения точности для северных широт, или размещение двух спутников на геостационарной орбите, как в японской и китайской навигационных системах, повышающих точность навигации в зоне вещания.
В пятницу имеющиеся предложения рассмотрит научно-исследовательский совет Роскосмоса, рассказал собеседник.
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