На ГЛОНАСС строят большие планы

Источник рассказал о подготовке концепции развития системы ГЛОНАСС

Концепцию развития системы ГЛОНАСС до 2030 года подготовят до конца 2018 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В настоящее время развитие системы ГЛОНАСС прописано до 2021 года в рамках федеральной целевой программы на 2011-2020 годы. В ее рамках на систему предусмотрено выделение 293 миллиардов рублей.

"Первоначально концепцию федеральной целевой программы ГЛОНАСС на 2021-2030 годы планировалось представить в июне, но сейчас становится понятно, что на завершение работ требуется дополнительное время. До конца года такая концепция будет подготовлена", — рассказал собеседник.

По его словам, в рамках развития орбитальной группировки ГЛОНАСС поручено рассмотреть несколько вариантов улучшения спутниковой системы. Среди них возможность добавления к действующим 24 спутникам, распределенным по трем наклонениям, дополнительного четвертого "кольца" из шести спутников. Среди вариантов также общее увеличение группировки системы с общим перестроением ее "жёсткой" структуры, когда у каждого аппарата имеется точно обозначенное место нахождения по отношению к другим спутникам, создание высокоэллиптического сегмента для повышения точности для северных широт, или размещение двух спутников на геостационарной орбите, как в японской и китайской навигационных системах, повышающих точность навигации в зоне вещания.