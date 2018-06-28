Ученые научились определять испорченные продукты с помощью NFC-чипа

Группа китайских и американских ученых из университета Остина разработала систему, которая с помощью NFC-чипа позволяет определять испорченные продукты. Об этом пишет N+1.

Сейчас потребители при выборе товара вынуждены ориентироваться на срок годности, указанный на упаковке, который зависит от условий хранения продукта. Часто эти условия не соблюдаются, а существующие устройства для проверки свежести товара громоздки и неприменимы в быту.

Для определения качества продукта подходят NFС-метки, считают ученые. Принцип устройства основывается на изменении электропроводности полимеров при выделении аммиака, который присутствует с испортившихся продуктах. Из этого следует, что NFC-чип, встроенный в смартфон для бесконтактной оплаты покупок, при наличии специального приложения способен определять свежесть товара.

Во время тестирования системы чип определил изменение содержания аммиака в испорченной рыбе в 100 раз, в курице — в 500 раз.

Ранее голландский предприниматель Мартин Висмейер вживил в кисти обеих рук чипы с поддержкой бесконтактной технологии Near Field Communication (NFC), чтобы хранить биткоины и расплачиваться ими.

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