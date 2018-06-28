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Норвежские ученые предрекли России климатическую катастрофу
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Норвежские ученые предрекли России климатическую катастрофу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
По мнению ученых из норвежского Института морских исследований Россию ждет климатическая катастрофа, пишут СМИ.
Ученые зафиксировали резкие и быстрые изменения климата в северной части Баренцева моря, пишет «Российская газета» со ссылкой на Nature Climate Change.
Сообщается, что в северной части моря замечена утрата арктических признаков, в результате чего этот регион может стать частью атлантической климатической системы.
Подобные изменения окажутся губительны для местной экосистемы и связанной с ней коммерческой деятельности. В частности, речь идет о проблемах для лова рыбы.
Ученые полагают, что изменения климата можно объяснить снижением объема пресной воды, которая поступает в море во время таяния льда.
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