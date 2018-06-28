Норвежские ученые предрекли России климатическую катастрофу

По мнению ученых из норвежского Института морских исследований Россию ждет климатическая катастрофа, пишут СМИ.

Ученые зафиксировали резкие и быстрые изменения климата в северной части Баренцева моря, пишет « Российская газета » со ссылкой на Nature Climate Change.

Сообщается, что в северной части моря замечена утрата арктических признаков, в результате чего этот регион может стать частью атлантической климатической системы.

Подобные изменения окажутся губительны для местной экосистемы и связанной с ней коммерческой деятельности. В частности, речь идет о проблемах для лова рыбы.

Ученые полагают, что изменения климата можно объяснить снижением объема пресной воды, которая поступает в море во время таяния льда.