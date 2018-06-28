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Хакеры научились взламывать смартфоны через аккумуляторы
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Названа дата встречи Путина и Трампа

Хакеры научились взламывать смартфоны через аккумуляторы 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Хакеры могут получить доступ к информации на смартфоне, используя его аккумулятор. Об этом рассказала группа исследователей в докладе на симпозиуме Privacy Enhancing Technologies.
В исследовании участвовали специалисты из Техасского университета в Остине, Еврейского университета в Иерусалиме и Техниона (Израильского технологического института).
При использовании смартфона на потребление энергии влияют такие факторы, как сила нажатия на экран, приложения и многое другое. Вся эта информация может позволить вывести самые разные данные, от способа использования и «портрета активности» до набранного текста.
Отмечается, что повода для паники данное исследование не даёт, поскольку это пока лишь теория, которую весьма сложно реализовать на практике.
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