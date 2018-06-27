Как учёные планируют обнаружить внеземную жизнь к 2030 году

Американские учёные выяснили, по каким признакам можно обнаружить потенциально обитаемую экзопланету. Судить о «пригодности» космического объекта для жизни исследователи предлагают по химическому составу его атмосферы и климатическим условиям. «Считывать» эту информацию будут мощные телескопы, проектированием которых уже занимаются специалисты из США . Первые результаты планируется получить к 2030 году. По мнению российских астрофизиков, ожидания их зарубежных коллег вполне реалистичны. О поиске внеземной жизни — в материале RT.

Найти вторую Землю

Американские учёные из Института космических исследований NASA имени Годдарда, Калифорнийского и Вашингтонского университетов выяснили, по каким признакам можно обнаружить потенциально обитаемую экзопланету. Данные исследователей были обобщены на портале Gizmodo.

Судить о пригодности космического объекта для жизни можно по наличию газов в его атмосфере — продуктов жизнедеятельности растений или бактерий, способных к фотосинтезу. Кроме того, определить, обитаема ли экзопланета, можно по отражаемому растениями свету.

Также астрофизики тщательно изучили возникновение и эволюцию жизни на нашей планете. По мнению учёных, аналогичные процессы не являются уникальными и могли произойти на экзопланетах при стечении определённых обстоятельств. Это означает, что обитаемыми могут оказаться любые землеподобные планеты.

О наличии жизни на экзопланетах можно судить по содержанию ряда химических веществ в атмосфере планеты, в частности водорода, метана и этана, а также по климатическим условиям, благоприятным для существования жидкой воды. Спрятанные в недрах космического объекта океаны также могут свидетельствовать о его пригодности для жизни.

«Считывать» всю эту космическую информацию должны будут мощные телескопы, проектированием которых занимаются на данный момент специалисты из США.

Американские астрономы оценили перспективы предстоящих наблюдений за потенциально обитаемыми планетами. Ожидается, что космические приборы помогут обнаружить сигналы, исходящие даже от самых далёких экзопланет. По мнению исследователей, узнать химический состав атмосферы экзопланет и определить, какие из них обитаемы, можно будет уже к 2030 году.

По словам доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника ГАИШ МГУ Сергея Попова , подобные передовые проекты часто оказываются весьма результативными. Например, 40-милиметровый телескоп Европейской Южной Обсерватории позволил обнаружить и исследовать множество экзопланет.

На сегодняшний день учёным известно более 3,5 тыс. экзопланет.

Надежда на будущее

«Мы считаем, что необходим комплексный, многодисциплинарный подход, нельзя отбрасывать ни одну идею и ни один технологический проект, которые помогли бы нам найти жизнь на экзопланетах», — сообщила один из авторов исследования, астрофизик Вашингтонского университета Виктория Мэдоуз.

Сергей Попов отмечает, что за последние 20—25 лет человечество открыло достаточно много экзопланет, но, за редкими исключениями, пока о планетах вне нашей Солнечной системы мы можем судить лишь по сведениям об их массе, размерах и количестве энергии, получаемой от звёзд, вокруг которых они вращаются.

«На данный момент также удалось определить атмосферы планет-гигантов, например, Юпитера. Теперь предстоит проделать ту же работу для экзопланет земного типа. Такие исследования учёные проводят с начала XXI века, однако результатов пока не добились. Дело в том, что для выполнения задачи нужны новые инструменты, технологии, которые постепенно развиваются. Есть серьёзные основания предполагать, что к началу 2030-х учёные доведут до ума такие приборы. Таким образом, в течение 2030-х можно ожидать прогресса в поиске потенциально обитаемых экзопланет», — сообщил в беседе с RT Попов.

Сотрудник ГАИШ МГУ Михаил Кузнецов подчеркнул, что необходимо искать экзопланеты, условия жизни на которых напоминают земные. Очень важно, чтобы эти небесные тела попадали в зону обитаемости — область с оптимальной температурой, где вода может находиться в жидком состоянии. Однако если звезда, вокруг которой вращается планета, очень яркая, то она производит слишком много опасного для жизни ультрафиолетового излучения.

«Одну из потенциально пригодных для жизни планет открыли в системе красного карлика Проксима Центавра. Небесный объект находится недалеко от своей звезды, температура на нём благоприятна для существования жидкой воды. Однако на звезде происходят вспышки, и пока их влияние на экзопланеты до конца неизвестно», — отметил в беседе с RT Кузнецов.

Учёный обратил внимание на то, что планируется несколько других исследований по поиску обитаемых экзопланет. В основном они связаны со строительством мощных телескопов, которые позволят исследовать атмосферы экзопланет.

«Так, орбитальная инфракрасная обсерватория James Webb, которую планируют запустить в 2019 году, поможет исследовать экзопланеты. От спутника Gaia, составившего прекрасную 3D-карту галактики, а также от спутника TESS можно тоже ожидать открытия землеподобных объектов. Есть ли на некоторых экзопланетах биосфера — вопрос дальнейших исследований, ответ на который мы получим в течение ближайших десятилетий», — заключил Кузнецов.