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NASA перенесло запуск телескопа James Webb
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NASA вновь перенесло запуск телескопа James Webb 

ТАСС 1 час назад
Фото: NASA
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вновь перенесло дату вывода на орбиту нового телескопа James Webb. Как заявил в среду журналистам директор ведомства Джеймс Брайденстайн, теперь планируется осуществить запуск обсерватории 30 марта 2021 года.
"Были задержки в процессе сборки и испытаний компонентов телескопа, и NASA сформировало независимую комиссию, которая завершила свою работу. Проанализировав выводы комиссии, мы решили, что новая дата запуска — 30 марта 2021 года", — отметил Брайденстайн. По его словам, NASA "привержено отправке телескопа на орбиту.
"Нам нужен телескоп следующего поколения для продолжения исследования других галактик, — указал директор NASA. — Мы, безусловно, разочарованы тем, что создание телескопа заняло больше времени, чем ожидалось. Но наши конструкторы и техники работают с совершенного новыми технологиями, и мы преодолеем все трудности. Я с нетерпением ожидаю начала этой исторической миссии".
Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы Apollo, позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию Hubble. Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb и было объявлено, что специалисты теперь приступают к их наземным испытаниям с тем, чтобы вывести на орбиту в октябре 2018 года. В конце сентября прошлого года запуск был перенесен на март — июнь 2019 года.
27 марта NASA объявило об очередной отсрочке старта миссии — не раньше мая 2020 года. Как подчеркнул тогда помощник директора NASA, ответственный за научные миссии, Томас Зурбукен, создатели телескопа "недооценили технологическую сложность" данного проекта.
На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 метра. Ее предполагается вывести далеко за Луну, на орбиту, находящуюся на расстоянии примерно 1,6 млн км от поверхности Земли. James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации составляет 10 лет.
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