Магнитные бури могут оставить нас без технологий и энергии

Наверняка вы слышали о магнитных бурях или о солнечных бурях. На поверхности солнца появляются гигантские извержения, которые посылают заряженные частицы в космос. Когда эти частицы вступают в контакт с магнитным полем Земли, это может иметь опасные последствия. Магнитная буря достаточной силы может вывести из строя все современные технологии, на которые мы полагаемся каждый день.

Самые сильные солнечные бури могут вызывать волновые эффекты в наших системах энергоснабжения, нагрев и даже разрушение всей нашей энергетической инфраструктуры. Кажется, что это все лишь в теории, но такое случалось в прошлом. Наиболее опасные бури вызваны выбросами корональной массы. Ученые точно не могут сказать, что их вызывает, не могут предсказать их появление, и узнают об их появлении они не раньше, чем через 8 минут. Именно столько времени требуется для прохождения сигнала от солнца до Земли.

Облако заряженных частиц можно увидеть на пути от солнца до Земли за период от 17 до 36 часов до того, как они достигнут нашей планеты. Запускается процесс моделирования, который позволяет предсказать, какую часть Земли затронет буря. Это очень важный процесс, так как нарушение магнитного баланса Земли может оказать влияние и на работу систем энергоснабжения, и на работу орбитальных спутников. Электромагнетизм лежит в основе многих современных технологий.

По данным астрофизика Скотта Макинтоша из обсерватории Национального центра исследования атмосферы, в США настолько обеспокоены влиянием магнитных бурь, что план строительства супертрансформаторов, способных их выдержать, наращивается очень агрессивно.

В самом деле, было бы очень неприятно остаться без электричества на какое-то продолжительное время, из-за события, которое мы не можем предотвратить и достаточно оперативно предсказать. Увы, все, что предлагают обсерватории сегодня — это своевременное отключение подачи электроэнергии на время воздействия бурь. Не все об этом могут знать, но бури фиксируются ежемесячно. Просто, эта информация не раскрывается особенно широко.

История

Одной из самых печально известных бурь стала вспышка Каррингтона 1859 года. Она вывела из строя телеграфные линии по всему миру. Если бы подобная вспышка случилась в наши дни, под угрозой оказалась бы вся современная энергетика. Только в первый год восстановления потребовалось бы 2 триллиона долларов. А ведь в 2012 году буря, напоминающая по своей силе Каррингтона, едва миновала Землю. Если бы тогда извержение произошло на неделю раньше, наша планета попала бы под удар.

Были и другие вспышки, которые хорошо запомнились. В 1989 году 6 миллионов человек в Квебеке остались без энергии и коммуникаций. В октябре и ноябре 2003 года произошло сразу 17 вспышек. Самолеты были перенаправлены, приборы космических аппаратов отключились, а Швеция оказалась без энергии примерно на час.

Когда ждать магнитные бури

Как уже было сказано выше, активность солнца остается неразгаданной. Нам известно лишь, что солнце работает по 11-летнему циклу высокой и низкой активности. При этом, с каждым циклом солнце становится все тише. Однако, тихое солнце — это не обязательно спокойное солнце. Именно в периоды слабой активности происходят самые большие бури.

Сложно сказать, чего следует ожидать. В 2014 году физик Пит Райли подсчитал шансы встретить крупную бурю, подобную Каррингтону, в ближайшее десятилетие. Они составляют 12 процентов. Это больше, чем один шанс из десяти.