Российский эксперт назвал бессмысленной индийскую миссию на Луну для поиска гелия‐3

Член‐корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин прокомментировал заявление главы Индийской организации космических исследований. Кайласавадиву Сиван рассказал, что республика уже в октября 2018 года отправит на Луну команду исследователей для изучения ее поверхности и анализа грунта на наличие признаков воды и гелия‐3. Об этом сообщило ИА НСН.

«В лунном грунте, риголите, гелий-3 содержится в очень малом количестве. Для коммерческих объемов добычи понадобятся очень серьезные разработки. Гелий-3 нужен для создания термоядерного реактора. Но человечество пока не смогло реализовать даже самую простую термоядерную реакцию. И непонятно, когда ее осуществит», — рассказал Андрей Ионин.

Даже если Индия сможет создать условия для термоядерной реакции, в этом случае можно разработать способы для использования других изотопов. Поэтому исследовательская миссия на Луну с этой целью не имеет никакого смысла, добавил эксперт.