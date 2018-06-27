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Российский эксперт назвал бессмысленной индийскую миссию на Луну для поиска гелия‐3
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Российский эксперт назвал бессмысленной индийскую миссию на Луну для поиска гелия‐3 

360tv.ru 1 час назад
Член‐корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин прокомментировал заявление главы Индийской организации космических исследований. Кайласавадиву Сиван рассказал, что республика уже в октября 2018 года отправит на Луну команду исследователей для изучения ее поверхности и анализа грунта на наличие признаков воды и гелия‐3. Об этом сообщило ИА НСН.
«В лунном грунте, риголите, гелий-3 содержится в очень малом количестве. Для коммерческих объемов добычи понадобятся очень серьезные разработки. Гелий-3 нужен для создания термоядерного реактора. Но человечество пока не смогло реализовать даже самую простую термоядерную реакцию. И непонятно, когда ее осуществит», — рассказал Андрей Ионин.
Даже если Индия сможет создать условия для термоядерной реакции, в этом случае можно разработать способы для использования других изотопов. Поэтому исследовательская миссия на Луну с этой целью не имеет никакого смысла, добавил эксперт.
Уже в следующем году агентство NASA планирует начать реализацию программы по строительству лунной базы. Для этого специалисты отправят на Луну технику и необходимые материалы. Это будет первый шаг к освоению спутника Земли.
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