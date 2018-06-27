Первый «межзвездный пришелец» оказался кометой, заявляют ученые

МОСКВА , 27 июн — РИА Новости . Сигарообразный астероид Оумуамуа, залетевший в Солнечную систему из межзвездной среды, скорее всего был кометой, на что указывают аномалии в его траектории и скорости движения. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature.

"Мы нашли очень однозначные следы того, что траектория движения Оумуамуа определялась не только его гравитационными взаимодействиями с планетами и Солнцем. Исключив все возможные факторы, мы пришли к выводу, что источником дополнительного ускорения служили выбросы газа, аналогичные тем, которые вырабатывают кометы", — пишут Хэл Уивер (Hal Weaver) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе ( США ) и его коллеги.

В середине октября прошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое «межзвездное» небесное тело. Этот объект был условно назван «кометой», получил временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как она покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам, которые указали на то, что данный объект является в большей степени астероидом, нежели кометой. Он был переименован в 1I/2017 U1, и в последствии получил имя Оумуамуа, что означает «разведчик» на языке коренных обитателей Гавайских островов.

Необычная сигарообразная форма Оумуамуа, как отмечают Уивер и его коллеги, и присутствие больших количеств органики на его поверхности заставили ученых спорить о том, чем же на самом деле он является — ядром «потухшей» кометы, настоящим астероидом или чем-то еще.

Как и большинство других планетологов, Уивер изначально склонялся в сторону астероидного происхождения 1I/2017 U1, однако последующие наблюдения за Оумуамуа заставили его поменять свое мнение и вернуться к изначальному предположению о кометной сущности этого объекта.

Дело в том, что последние снимки «межзвездного пришельца», полученные «Хабблом» в первых числах января этого года, помогли ученым вычислить точную траекторию движения Оумуамуа. Оказалось, что этот объект сближался с Солнцем не по «баллистической» траектории, подчиняясь лишь действию гравитационных сил, а двигался заметно быстрее и по несколько иному пути, чем предсказывают законы Кеплера.

Перебрав все возможные варианты такого отклонения от курса, в том числе неравномерный нагрев его поверхности Солнцем и высокая «намагниченность», заставляющая солнечный ветер «толкать» его, ученые пришли к выводу, что единственным источником подобной «реактивной» тяги могли быть только запасы льда и других летучих веществ в недрах Оаумуамуа.

Кометная сущность 1I/2017 U1, как отмечает Уивер, автоматически объясняет сразу несколько противоречивых свойств Оумуамуа, в том числе его необычную форму, окраску и химический состав. С другой стороны, проверить эти подозрения будет крайне тяжело, так как «звездный разведчик» уже не вернется в ближайшие окрестности Земли и покинет Солнечную систему уже в ближайшее, по космическим меркам, время.