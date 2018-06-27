Российские физики создали инновационный биопринтер

Отечественные физики создали принципиально новый биологический принтер. Разработка стала возможной благодаря опытам, проведённым в космосе, сообщает «Русская планета».

Уникальность созданного устройства заключается в том, что новый принтер может регенерировать повреждённые органы и ткани человеческого организма. Причём аппарат способен печатать элементы кожи и части тканей без использования шаблонов, которые требуются при трёхмерной печати на аналоговых машинах.

Космические испытания показали физикам, как ведут себя заряженные частицы в условиях невесомости. В качестве «подопытных» частиц эксперты взяли заряженные структуры, действующие при сильном магнитном поле. На основе анализа учёные смоделировали компьютерную «копию» их перемещений. Таким образом, исследователи сделали открытие в области создания 3D-структур из тысячи маленьких элементов.