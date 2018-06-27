Ещё
Российские физики создали инновационный биопринтер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские физики создали инновационный биопринтер 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Отечественные физики создали принципиально новый биологический принтер. Разработка стала возможной благодаря опытам, проведённым в космосе, сообщает «Русская планета».
Уникальность созданного устройства заключается в том, что новый принтер может регенерировать повреждённые органы и ткани человеческого организма. Причём аппарат способен печатать элементы кожи и части тканей без использования шаблонов, которые требуются при трёхмерной печати на аналоговых машинах.
Космические испытания показали физикам, как ведут себя заряженные частицы в условиях невесомости. В качестве «подопытных» частиц эксперты взяли заряженные структуры, действующие при сильном магнитном поле. На основе анализа учёные смоделировали компьютерную «копию» их перемещений. Таким образом, исследователи сделали открытие в области создания 3D-структур из тысячи маленьких элементов.
Парламентская газета: последние новости
Страны БРИКС создадут группировку спутников дистанционного зондирования Земли В России может появиться образовательный центр ООН по космической науке Российксие учёные создали обучающего робота
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар в «Атриуме»: первые подробности7
Таксист Uber попытался изнасиловать известного блогера146
В Москве горит «Атриум», идет эвакуация53
Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа129
В РФ нашли способ обойти блокировку «Северного потока — 2»321
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес
00:54
В Москве горит «Атриум», идет эвакуация
Пожары Происшествия
06:26
Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа
Политика
00:47
Новая стратегия НАТО угрожает России
Конфликты Армия
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет Другое
01:12
Матвиенко резко высказалась об украинской власти
Политика
00:28
БТР-80 превратили в убийцу танков
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение