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Как научить робота передвигаться по крайне пересеченной местности?
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Как научить робота передвигаться по крайне пересеченной местности? 

Популярная механика 40 минут назад
Фото: Популярная механика
Исследователи из Hybrid Robotics Group, компании, основанной при Калифорнийском университете в Беркли, работают над созданием роботов, которые не падают, даже пересекая крайне каменистую местность. С помощью машинного обучения, команда смогла «научить» роботов перешагивать даже через те камни, которые они никогда не видели прежде.
Такие роботы уникальны, так как они бипедальны и используют сочетание балансирования и прыжков, чтобы не упасть с блоков.
"Наши методы позволяют совершать динамическое хождение, не похожее на более медленные, квазистатичные движения, которые обычно используют роботы, — пишут исследователи. — Приняв во внимание последние успехи в области оптимальной и нелинейной технологии управления, мы можем точно определить цели управления и желаемое поведение робота в простой и компактной форме, одновременно гарантируя формальную стабильность и безопасность. Это значит, что наши роботы могут ходить по пересеченной местности, не падая".
Пока эти роботы «слепые» и не могут использовать визуальный сигнал для планирования следующего движения, так что двигаются по сенсорам и на ощупь, достигая при этом очень неплохих результатов.
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