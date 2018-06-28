Инженеры из США научили робота ходить по бездорожью (ВИДЕО)

Американские инженеры из университета штата Орегон научили двуногого робота ходить по неровной повехности. По мнению разработчиков, это поможет использовать машины для помощи людям в экстренных ситуациях, сообщает IEEE Spectrum.

Робот под названием ATRIAS, созданный в Dynamic Robotics Laboratory, получил алгоритм, который позволяет механизму равномерно и точно шагать по поверхности с разными перепадами высоты на скорости 0,6 метров в секунду. Также аппарат способен анализировать местность, чтобы выбрать правильное направление движеня и способ перемещения ног.

На кадрах видеоъсемки видно, как робот сначала шагает по кругу по кирпичам одинаковой высоты, а затем переключается на камни разного размера с высотой от 12 до 32 сантиметров, расположенные на различном расстоянии друг от друга. Машина не сбавила темп и продолжила поход без происшествий.

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Как считают создатели умного механизма, такая способность позволит использовать роботизированную технику для помощи людям, попавшим в беду в экстремальных условиях, таких, как сход сели, лавины, а также оказавшимся под различными видами завалов.

Разработчики пояснили, что основная сложность в обучении робота ходить по неровным местностям заключается в том, что машинам тяжело держать баланс и избегать перегрузки на мотор. Кроме того, андроидам нужно в режиме реального времени получать информацию о происходящем вокруг на большом расстоянии от них, что требует написания очень сложных алгоритмов и больших вычислительных мощностей. Однако самой большой проблемой для машин является неспособность к неравномерной ходьбе.

Эту задачу инженеры решили с помощью технологии нелинейного управления а также программе, позволяющей задавать поведение машины в определенных ситуациях, предписывая ей двигаться быстрее или медленнее и выбирать высоту постановки ноги.

Инженеры отмечают, что в ближайшем будущем планируют обучить робота ходить самостоятельно и улучшить «зрение» машины, чтобы ATRIAS научился смотреть вокруг себя на дальние расстояниz. Помимо этого, разработчики намерены оснастить механизм алгоритмом анализа глубины.

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