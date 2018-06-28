Американские разработчики научили двуногого робота динамической ходьбе. Видео

Двуногий робот ATRIAS из Dynamic Robotics Laboratory научился следовать алгоритму, который позволяет машине шагать по неровной поверхности разной высоты. Разработчики университета штата Орегон представили видео, на котором роботизированная конструкция с двумя ногами сначала переступает по кирпичам одной высоты, потом ‐ переменной высотности.

Новая способность двуногого робота ATRIAS из знаменитой Dynamic Robotics Laboratory позволит применять роботизированную технику для помощи людям в условиях сложной или опасной местности (в горах при оползнях, селевых или лавовых потоках во время извержения вулкана и тп.).

Разработанный изобретателями алгоритм протестировал способность техники не просто идти по ровной поверхности, но и анализировать местность, рассчитывать направление и высоту постановки «ноги».

На видео сначала показано, как робот шагает по специальным кирпичам одной высоты, потом — высотность кирпичей колеблется от 12 до 32 сантиметров. Робот справляется и с этой задачей, перемещаясь со скоростью 0,6 метров в секунду.

Еще одна американская компания-разработчик робототехники представила подводные аппараты, способные объединяться в группы, чтобы искать на морском дне бомбы.