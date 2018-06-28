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Американские разработчики научили двуногого робота динамической ходьбе. Видео
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Американские разработчики научили двуногого робота динамической ходьбе. Видео 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Двуногий робот ATRIAS из Dynamic Robotics Laboratory научился следовать алгоритму, который позволяет машине шагать по неровной поверхности разной высоты. Разработчики университета штата Орегон представили видео, на котором роботизированная конструкция с двумя ногами сначала переступает по кирпичам одной высоты, потом ‐ переменной высотности.
Новая способность двуногого робота ATRIAS из знаменитой Dynamic Robotics Laboratory позволит применять роботизированную технику для помощи людям в условиях сложной или опасной местности (в горах при оползнях, селевых или лавовых потоках во время извержения вулкана и тп.).
Разработанный изобретателями алгоритм протестировал способность техники не просто идти по ровной поверхности, но и анализировать местность, рассчитывать направление и высоту постановки «ноги».
На видео сначала показано, как робот шагает по специальным кирпичам одной высоты, потом — высотность кирпичей колеблется от 12 до 32 сантиметров. Робот справляется и с этой задачей, перемещаясь со скоростью 0,6 метров в секунду.
Еще одна американская компания-разработчик робототехники представила подводные аппараты, способные объединяться в группы, чтобы искать на морском дне бомбы.
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