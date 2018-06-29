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Илон Маск рассказал об охоте за внеземной жизнью
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Илон Маск рассказал об охоте за внеземной жизнью 

Ридус 25 минут назад
Фото: Hi-News.ru
Американский изобретатель Илон Маск не первый год собирается колонизировать другие планеты, в том числе Марс. Инженеры SpaceX уже вовсю занимаются строительством космического корабля Big Falcon Rocket, который через пару лет сможет доставить 100 человек и 150 тонн груза на Марс.
А недавно Маск и ведущие специалисты космической отрасли провели новое исследование, которое рассказало о шансах встретить внеземную жизнь. Исследование проводил Институт будущего человечества Оксфордского университета.
Авторы работы заявили, что Земля — единственная «живая» планета в нашей галактике с вероятностью 2 к 5, а вероятность того, что мы одни во всем видимом космосе — 1 к 3.
Не известно, являемся ли мы единственной цивилизацией, которая в настоящее время существует в видимом космосе, но любой шанс того, что это так, добавляет смысла в продление жизни за пределами Земли, — прокомментировал исследование Илон Маск.
Также изобретатель предложил не останавливать исследования и продолжать поиски, параллельно колонизируя другие планеты.
Новое исследование под названием «Разрушение парадокса Ферми» рассказывает о причинах, по которым мы до сих пор не смогли встретить внеземную цивилизацию при условии, что в видимой вселенной сотни миллиардов звезд и столько же галактик.
За столько лет поисков некоторые исследователи предположили, что внеземные цивилизации могут уничтожать друг друга, поэтому мы и не можем их найти. Другие ученые считают, что если внеземная жизнь и существует, она погибает из-за изменения климата.
Авторы новой работы решили подробнее изучить уравнение Дрейка, которое полностью противоречит парадоксу Ферми, предлагая семь переменных, которые влияют на шансы существования жизни.
Как объяснили ученые, результат этого уравнения показывает приблизительное количество цивилизаций, которые могли бы транслировать сигналы в Млечном Пути.
Подобные исследования проводились и раньше, но мы считаем, что там не всем переменным уделялось должное внимание, а результат часто зависел от ожиданий самого автора исследования. Получалось, одни исследователи предполагали существование более 100 развитых цивилизаций в галактике, а другие всего трех, — пояснили авторы работы.
В своем исследовании ученые оценили все семь уравнений Дрейка. Результаты показали, что вероятность того, что мы одни в Млечном Пути составила около 52 процентов, а во всей видимой вселенной — 38 процентов.
Ученые поддерживают идею образования колоний на других планетах, так как это может защитить единственную разумную цивилизацию в галактике.
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