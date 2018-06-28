Илон Маск и новое исследование об инопланетной жизни: мы должны лететь на Марс

Илон Маск уже давно не может отказаться от идеи колонизации других планет. Он собрал тысячи сотрудников в SpaceX , которые строят корабль Big Falcon Rocket, способный переправить 100 человек и 150 тонн груза на Марс. Сегодня у него еще больше поводов сохранить свой энтузиазм, благодаря новому исследованию, оценивающему вероятность существования внеземной цивилизации.

Исследование Института будущего человечества Оксфордского университета говорит о том, что мы одни в нашей галактике с вероятностью 2 к 5. Вероятность того, что мы одни во всем видимом космосе — 1 к 3. Вот, что сказал Маск, ссылаясь на исследования:

Не известно, являемся ли мы единственной цивилизацией, которая в настоящее время существует в видимом космосе, но любой шанс того, что это так, добавляет смысла в продление жизни за пределами Земли.

Вот, почему мы должны сохранять свет в сознании, становясь космической цивилизацией и расширяя жизнь на других планетах.

Разрушение парадокса Ферми

Исследование под названием «Разрушение парадокса Ферми» было опубликовано 6 июня в Arxiv, сервисе для обмена научными работами, которые еще не попали на суд экспертов.

Напомним, что парадокс Ферми ставит вопрос о причинах, по которым мы до сих пор не смогли встретить внеземную цивилизацию при условии, что в видимой вселенной сотни миллиардов звезд и сотни миллиардов галактик.

Некоторые ученые предполагают, что внеземные цивилизации уничтожают друг-друга, из-за различных опасений. Недавно мы рассказывали об исследовании, в котором считается, что изменение климата уничтожает цивилизации быстрее, чем они начинают покорять космос. Но Андерс Сандберг, Эрик Дрекслер и Тоби Орд из Оксфорда считают, что никакого парадокса нет.

Три исследователя сосредоточились на уравнении Дрейка. Оно наносит удар по парадоксу Ферми, предлагая семь переменных, которые влияют на шансы существования жизни. Результат уравнения дает приблизительное количество цивилизаций, которые могли бы транслировать сигналы в Млечном Пути.

Исследования на основе уравнения Дрейка проводились и раньше, но трое ученых считают, что в более ранних исследованиях не всем переменным уделялось должное внимание, а результат часто зависел от ожиданий самого автора исследования. В итоге, одни исследования предполагают существование более 100 развитых цивилизаций в галактике, а другие говорят о существовании трех цивилизаций на 10 тысяч галактик.

Оксфордские ученые проанализировали исследования по всем семи переменным уравнения Дрейка, после чего каждая переменная была переформирована в диапазон неопределенности, основанный на всех исследованиях. Результатом работы стало колоколообразное распределение результатов.

Средняя вероятность того, что мы одни в Млечном Пути составила около 52 процентов. А средняя вероятность того, что мы одни во всей видимой вселенной — 38 процентов. По самым оптимистичным прогнозам вероятности 41 процент и 32 процента соответственно. Это растворяет надежды встретить внеземную цивилизацию, но дает Илону Маску больше оснований для своей деятельности.

Образовав колонии на других планетах, мы можем защитить от возможной гибели не только нашу цивилизацию, но и, возможно, единственную разумную цивилизацию в галактике.