Новый метод помог российским астрономам изучить два приближающихся к Земле астероида

Ученые из Специальной астрофизической обсерватории РАН и Института прикладной астрономии РАН исследовали астероиды 2009 DL46 и 1994 UG в поляризованном свете. Благодаря этому им удалось установить параметры обоих этих тел. Данная информация крайне полезна, так как оба астероида периодически сближаются с Землей и потенциально могут угрожать столкновением. Соответствующая статья опубликована в Астрофизическом бюллетене.

На сегодня основные способы исследования астероидов с помощью телескопов — это традиционная фотометрия и спектроскопия. С их помощью судят о составе астероида и его поверхности. Авторы новой работы применили редко используемый в астрономии поляризационный метод. Он основан на измерении степени поляризации света и угла поворота плоскости поляризации света при его прохождении или отражении в среде оптически активных веществ. Ученые использовали данные наблюдений за обоими астероидами, полученные посредством универсального спектрографа SCORPIO-2, установленного в первичном фокусе шестиметрового телескопа БТА Специальной астрофизической обсерватории РАН на Северном Кавказе.

Для астероида 2009 DL46, проходившего в момент наблюдений на расстоянии около 33 миллионов километров от Земли удалось замерить изменение степени поляризации света каждые 30 минут с 2−3 до 14 процентов. Вместе с другими параметрами поляриметрии это означает — вращающийся с периодом в 2,5 часа астероид имеет неравномерную шероховатую поверхность.

Наблюдения другого астероида, 1994 UG велись в 10 миллионах километрах от Земли. Такой ярко выраженной неоднородности поверхности, как у первого тела, найти не удалось, однако поляриметрия показала, что 1994 UG имеет поверхность, типичную для астероидов класса S. Так называют «кремниевые», каменные по своему составу астероиды (в их составе высока доля силикатов), к которым относится примерно одна шестая от всех известных астероидов. Характеристики поверхности 1994 UG оказались близки по поляризационным свойствам к поверхности морей Луны.

Следует отметить, что до сих пор поляриметрические исследования такого характера к околоземным астероидам не применялись, то есть работа дала не просто новые данные о двух конкретных и потенциально опасных телах, но и показала перспективность спектрополяриметрии для изучения всего класса сближающихся с Землей астероидов.