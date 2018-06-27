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Научно установлено самое холодное место на планете
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Научно установлено самое холодное место на планете 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Исследования сотрудников Национального центра данных о снеге и льде при университете Колорадо, выявили, что в некоторых провалах на Антарктическом ледяном щите температуры могут достигать почти -100°C. Это значительно ниже всех прочих установленных температурных рекордов Земли.
Антарктический щит является в совокупности наиболее холодным местом на планете, таким образом, некоторые долины становятся рекордсменами по низким температурам из-за нисходящих по нескольку дней ледяных ветряных потоков.
Еще более низкие температуры теоретически могут быть зафиксированы в этом месте, если такие ветры продолжаются в течении долгого времени, однако пока ученые называют -98°C наименьшей возможной температурой на поверхности Земли.
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