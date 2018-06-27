Научно установлено самое холодное место на планете

Исследования сотрудников Национального центра данных о снеге и льде при университете Колорадо, выявили, что в некоторых провалах на Антарктическом ледяном щите температуры могут достигать почти -100°C. Это значительно ниже всех прочих установленных температурных рекордов Земли.

Антарктический щит является в совокупности наиболее холодным местом на планете, таким образом, некоторые долины становятся рекордсменами по низким температурам из-за нисходящих по нескольку дней ледяных ветряных потоков.

Еще более низкие температуры теоретически могут быть зафиксированы в этом месте, если такие ветры продолжаются в течении долгого времени, однако пока ученые называют -98°C наименьшей возможной температурой на поверхности Земли.