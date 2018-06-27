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27 июля куряне увидят Великое противостояние Марса и Солнца
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27 июля куряне увидят Великое противостояние Марса и Солнца 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
«Красная планета» окажется на расстоянии в 57,7 млн км от Земли (в 2,5 раза ближе Солнца) и станет почти в 3,5 раза ярче Сириуса — самой яркой звезды ночного неба
Видимый диаметр Марса составит 24,3 угловые секунды. Этого достаточно, чтобы в телескоп с диаметром объектива от 60 мм при увеличении около 100 и более крат, заметить южную полярную шапку и тёмные области на диске планеты, сообщает сообщество Астрономия в Курске.
По счастливой случайности, в этот же день произойдёт полное лунное затмение, которое будет довольно тёмным (примерно третья часть лунного диска окажется в самом центре земной тени) и к тому же самым длительным за последние 100 лет. Луна во время затмения будет расположена в 5,5° к северу от Марса, поэтому оба объекта должны легко поместиться в поле зрения бинокля с небольшим увеличением (порядка 7 крат).
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