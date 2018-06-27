Российский зонд сделал фото самой длинной реки Солнечной системы

Российско‐европейский зонд «ЭкзоМарс‐TGO», который занимается изучением Красной планеты, передал на Землю детальные снимки главных объектов Марса. В их числе оказалась самая длинная река Солнечной системы, а также самый глубокий каньон планеты. Снимки опубликованы на сайте Европейского космического агентства

Совместная российско-европейская миссия «ЭкзоМарс-TGO» началась 19 октября 2016 года. В рамках научной работы аппарат изучил структуру полярных шапок Марса. После этого зонд направил камеру CaSSIS на исследование самых крупных и заметных форм рельефа — долины Маринер, самого крупного и глубокого каньона планеты, а также сети каналов длиной в примерно шесть тысяч километров. Они связывают кратеры Холдена и Аргиры в умеренных широтах южного полушария планеты.

Эти каналы ученые называют «долинами Узбой». Палеонтологи считают, что они были руслом древней реки. Ее длина достигала восьми тысяч километров.

Оборудование «ЭкзоМарса» также получило снимки одной из самых глубоких впадин долины Маринер — Юс. На ее стенах можно заметить следы движения воды, оползней и других форм эрозии.

Примерно в 2020 году на Красной планете должны приземлиться европейский марсоход «Пастер» и российская посадочная платформа.

Космический аппарат Trace Gas Orbiter впервые сфотографировал кратер Красной планеты, который покрыт огромным слоем льда по краям. Снимки Кратера Королева сделаны с высоты в 400 километров.