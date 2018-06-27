СМИ назвали возможное место начала третьей мировой войны

Отмечается, что военные чиновники уже начали называть орбиту Земли новой «областью боевых действий». Так, например, экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер называл разработку космических технологий потенциальными противниками США одной главных стратегических угроз для страны. Позднее преемник Клэппера Дэн Коутс такое выражал опасения развитием потенциала России и Китая в космосе.

Космос уже сегодня стал похож на зону боевых действий, пишет Wired. В настоящий момент вокруг планеты вращается значительное число объектов. Ученые допускают, что однажды их количество достигнет порога, называемого эффектом Кесслера: столкновение двух крупных объектов приведет к появлению большого числа новых осколков и приведет к невозможности использования околоземного пространства.

Издание подчеркивает, что теоретически любое случайное уничтожение космического объекта США, России или Китая может быть воспринято как акт агрессии и объявление войны.

Кроме того, ведущие «космические» державы" ведут скрытные разработки технологий в области космоса, что затрудняет оценку возможностей потенциального противника и ведет к эскалации отношений, пишет Wired.