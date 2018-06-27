Межгалактическая игра: найди зонд среди камней на поверхности кометы

Астрономы предложили найти на снимке, сделанном 30 августа 2016 года с расстояния 2,5 километра, зонд Philae. Спойлер: искать нужно на затененном участке в левом верхнем углу. Разрешение изображения — около 4,6 сантиметра на пиксель.

Открыть фото в полном размере и увидеть на нем зонд можно по ссылке.

При максимальном увеличении, когда один пиксель составляет около пяти сантиметров, зонд выглядит как на этом фото:

Снимок сделан 2 сентября 2016 года с расстояния 2,7 километра. Габариты зонда — около одного метра.

Rosetta — первый космический аппарат, который вышел на орбиту кометы. Когда 30 сентября 2016 года Rosetta столкнулась с кометой, она завершила 12-летнюю миссию. За время своего путешествия миссия Rosetta ESA собрала огромную коллекцию фото— и видеоданных, которые позволят астрономам лучше понять Солнечную систему. Благодаря кропотливой работе миссии OSIRIS, уже сейчас свыше 100 тысяч изображений кометы, двух астероидов, Земли и Марса в высоком разрешении можно найти в Сети.

«Все изображения заархивированы и, наконец, доступны для совместного использования. Это фантастические ощущения! — поделился своими эмоциями Хольгер Сиркс, главный исследователь камеры OSIRIS. — Мы также рады сообщить, что все изображения OSIRIS теперь доступны под лицензией Creative Commons, а значит, любой может их использовать».

Невероятные фотографии и данные можно просмотреть как в архиве изображений ESA, так и в их Планетарном научном архиве.