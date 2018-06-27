В Тулузе показали спутники, предсказывающие океанические катастрофы

Франции. Во французском городе Тулуза открылась аэрокосмическая выставка. Звездами экспозиции стали два новейших океанографических спутника. Это совместный проект Китая

Главная задача исследовательских аппаратов — помощь в изучении климата. На орбиту Земли спутники планируют вывести уже в этом году.

«Эти спутники оборудованы уникальной системой обнаружения волн и потоков ветра. Благодаря этому ученые смогут точнее прогнозировать океанические катастрофы», — заявила генеральный директор и главный дизайнер CFOSAT Вонг Лили.

Напомним, ранее в Китае запустили два спутника для отработки технологий зондирования Земли.

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